В Благовещенске рассказали, из-за чего мог погибнуть дрессированный кот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Полиция продолжает разбираться в ситуации с шоу-театром "Котовасия" в Благовещенске, где погиб дрессированный кот, предварительно установлено, что причиной смерти животного могли стать бездомные собаки, рассказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Информация о гибели якобы 12 котов театра была выявлена во время мониторинга соцсетей, полиция начала проверку, региональный портал АСН 24 сообщал, что в расправе над животными подозреваются подростки, у которых произошел конфликт с сотрудниками "Котовасии". Во вторник член родительского комитета театра Ольга Арсентьева сообщила РИА Новости, что утром 3 сентября мертвым в вольере был найден кот по кличке Денек, остальные 11 кошек, по ее словам, исчезли, а дверь вольера была взломана.

Полиция установила, что информацию о гибели 12 кошек опубликовала в соцсетях "сотрудница организации, которой принадлежат кошки".

"Предварительно установлено, что в здании, в котором располагается шоу-театр, производится ремонт. Животные на время ремонта перемещены в дворовые строения. При этом коты находятся на свободном выгуле, самостоятельно приходят и уходят. На балансе в данной организации не стоят. В начале сентября её работник обнаружил труп кота с многочисленными рваными ранами, которые могли быть причинены животными. Жители района, в котором произошёл инцидент, рассказали о бездомных собаках, которые здесь постоянно обитают",- сообщила Карташова.

Полиция также опросила женщину, которая опубликовала в соцсетях пост о происшествии с кошками.

"Она пояснила, что расстроенная тем фактом, что за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб, в соцсетях разместила сообщение по данному поводу. В настоящее время пост со страницы в соцсетях с информацией о гибели кошек удалён, проверка продолжается", — добавила собеседница агентства.