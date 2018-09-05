В Красноярском крае в результате ДТП два ребенка погибли и один ранен

КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. Два ребенка погибли и один ранен в столкновении легковушки и грузовика в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Нижнеингашском районе Красноярского края, в результате которого погибли два несовершеннолетних ребенка, а один ранен. На 1135 километре автодороги Р-255 "Сибирь", водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигаясь со стороны города Иркутск в сторону города Красноярск, допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Volvo", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что погибшие были 2002 и 2005 годов рождения. Они не были пристегнуты ремнями безопасности на задних пассажирских сидениях. Водитель и сидевший впереди пассажир 2004 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Водитель был пьян — показания прибора составили 0,81 мл/л.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц". За данное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до 9 лет.