Спасатели ликвидировали пожар в доме на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спасатели ГУ МЧС ликвидировали пожар в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице, есть пострадавшие, говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Пожар в квартире на третьем этаже начался вечером во вторник. В 20.38 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 8.

© РИА Новости Пожар в центре Москвы на Тверской улице. 04.09.2018 © РИА Новости Пожар в центре Москвы на Тверской улице. 04.09.2018

"Уже через шесть минут прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали открытое горение в квартире на четвертом этаже. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня. Принятыми мерами в 21.43 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.