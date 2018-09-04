Спасатели сбили открытое горение в доме в центре Москвы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пожарные сбили открытое горение в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в центре Москвы, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Пожар в квартире на третьем этаже начался вечером во вторник.
"Открытое горение сбили. По пострадавшим информации пока нет, по спасенным — тоже. Проводится проветривание помещений и проверка поэтажная. Обстановка спокойная", — сказал собеседник агентства.
По словам очевидца, спасатели вывели пострадавшего из дома, он шел сам.