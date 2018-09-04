Суд сократил срок наказания владельцу "Хромой лошади"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство о снижении наказания владельцу пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолию Заку, отбывающему наказание по делу о пожаре со 156 жертвами, пересчитав срок заключенного в связи с вступлением в силу закона "день за полтора", постановление суда вступило в законную силу во вторник, сообщается в материалах Копейского городского суда.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Зак в апреле 2013 года был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.

"Копейский городской суд 22 августа удовлетворил ходатайство о снижении наказания в связи с применением нового закона (статья 397 пункт 13 УПК РФ "Об освобождении от наказания или о смягчении наказания…) в отношении Анатолия Зака. Постановление суда вступило в законную силу 4 сентября", — говорится в материалах суда, размещенных на сайте.

Пермское издание "59.ру" сообщает, что Зак во вторник был освобожден из колонии.

Комментарий ГУФСИН по региону РИА Новости получить не удалось.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении.