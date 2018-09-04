В Карелии мошенники навязывали пенсионерам установку оборудования

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали 16 членов преступной банды, члены которой навязывали пенсионерам установку оборудования под видом работников водоканала в Петрозаводске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Росгвардии во вторник.

"Офицеры СОБР управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с полицейскими задержали 16 членов организованной преступной группы, действовавшей на территории Петрозаводска. Оперативники МВД установили, что задержанные под видом работников водоканала проникали в квартиры пенсионеров и навязывали пожилым людям установку дополнительного очистного оборудования… Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость установки очистного оборудования у мошенников составляла более 27 тысяч рублей. По данным Росгвардии, всего причиненный бандой ущерб оценивается в сумму более одного миллиона рублей.

"Полицейские выяснили, что руководство группой, хранение полученных денежных средств и их распределение между остальными членами осуществлял 30-летний житель новгородской области. Все подозреваемые – молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет", — отмечается в сообщении.