В Саратовской области автомобиль столкнулся с лошадью

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое взрослых и трое детей во вторник получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на лошадь в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло около 16.00 (15.00 мск) на 2-й Садовой улице в селе Звонаревка Марксовского района.

"По предварительным данным, 27-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустила наезд на лошадь. В результате ДТП водитель, ее 30-летняя пассажирка, трое девочек двух и пяти лет получили телесные повреждения", — сказала собеседница агентства.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, добавила она.