В КБР суд рассмотрит дело женщины, которая пыталась продать дочь

ПЯТИГОРСК, 4 сен — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая пытала продать своего ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, 20 июля 2016 года в одной из соседних республик обвиняемая родила девочку, которую собиралась продать жительнице Кабардино-Балкарии, 31 июля 2016 года обвиняемая прибыла в город Нарткала, где должна была передать ребенка. Однако ей помешали сотрудники Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой по статье УК РФ "торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.