"Газпром" полностью восстановил подачу газа в Железногорске

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Газпром трансгаз Москва" полностью восстановил подачу газа потребителям в Железногорске, где авария на трубопроводе оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов, говорится в сообщении компании.

"Сегодня в 17.30 мск были завершены восстановительные работы на участке газопровода-отвода к газораспределительной станции "Железногорск". Подача газа потребителям полностью восстановлена", — говорится в сообщении.

"Работы были проведены сотрудниками курского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва". В ремонте газопровода участвовали 67 человек и 16 единиц техники", — отмечается в сообщении.

"Расследованием причин разрыва газопровода занимается специально созданная комиссия. "Коррозия трубопровода", о которой заявили представители администрации Курской области, в качестве причины не рассматривается", — говорится в сообщении.

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил, что на газораспределительной станции Железногорска во вторник в 01.43 мск произошел разрыв трубы диаметром 500 миллиметров. Была прекращена подача газа промышленным потребителям Железногорска, в том числе на "Михайловский ГОК" и МУП "Горэлектросеть". Газоснабжение населения осуществлялось за счет остаточного давления газа в газопроводе.