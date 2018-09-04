Росздравнадзор проверит частную клинику в Москве после смерти пациентки

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области проведет проверку по факту смерти пациентки в частной медицинской клинике в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщили, что 3 сентября 49-летняя женщина почувствовала себя плохо во время операции в частной клинике на улице Усачева. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проводит проверку по данному инциденту", — говорится в сообщении.