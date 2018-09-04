В Кировской области двух подростков обвиняют в грабежах школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Двое подростков 14-ти и 15-ти лет — жители Кировской области — обвиняются в нескольких случаях грабежей возле школ города Слободского, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 17 марта 2018 года 14-летний житель города Слободского, находясь около здания школы, под предлогом совершения звонка забрал у 13-летнего знакомого мобильный телефон, а когда тот попросил его вернуть, нанес мальчику два удара кулаком в лицо. Он же 2 апреля в здании школы забрал у 13-летнего учащегося сотовый телефон, нанеся ему один удар по лицу.

Второй фигурант уголовного дела, 15-летний обвиняемый, 8 мая под предлогом совершения звонка забрал у своего 11-летнего знакомого сотовый телефон и скрылся с места преступления.

Помимо этого, обвиняемые совершали подобные преступления вместе. Так, 19 марта они забрали мобильный телефон у 14-летнего ученика школы, а 31 марта — у 12-летнего школьника. При этом мальчику угрожали и ударили по лицу.

"Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали полностью. Потерпевшим было возвращено похищенное имущество. Известно, что обвиняемые состоят на профилактических учетах в ПДН, часто прогуливают уроки в школе. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.