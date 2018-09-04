Жителей Армянска после выброса обеспечат бесплатными марлевыми повязками

АРМЯНСК (Крым), 4 сен – РИА Новости. Жителей Армянска на севере Крыма, где произошел выброс в атмосферу испарений с завода "Крымский титан", обеспечат бесплатными марлевыми повязками, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В Армянске во вторник было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. "Крымский титан" был остановлен на две недели. Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят.

"Аптека в центре города будет работать круглосуточно. Сейчас завезут марлевые повязки, будут выпущены методические рекомендации, что делать взрослым. Марлевые повязки будут бесплатны всем жителя Армянска. Платить за это не надо", — сказал Аксенов на встрече с городскими депутатами.

По словам губернатора, испарения вызывают аллергическую реакцию, схожую по воздействию с амброзией, что сопровождается раздражением носоглотки и глаз.

"На сегодня количество обращений, связанный непосредственно с аллергической реакцией или отправлением какого-то плана по сравнению с данными прошлого и позапрошлого года не выше, а то и ниже по больницам. Никаких внештатных обращений нет. Опасности для жизни и здоровья нет", — сказал Аксенов.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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