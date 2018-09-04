В Саратовской области локализовали лесной пожар

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лесной пожар, охвативший площадь в 5 гектаров в Энгельсском районе Саратовской области, локализован, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее Куличенкова сообщила, что сообщение о загорании лесной подстилки неподалеку от поселка Овражный поступило во вторник в 12.50 мск, к 16.00 мск его площадь составляла 5 гектаров, угрозы населенным пунктам не было.

"В 18.00 (17.00 мск) — локализация лесного пожара в Энгельсском района на площади 5 гектаров. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.