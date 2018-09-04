Житель Мордовии пойдет под суд за совращение девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Житель Мордовии предстанет перед судом по обвинению в совершении полового преступления в отношении несовершеннолетней, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в июне 22-летний обвиняемый вступил в половую связь с 15-летней девочкой, с которой познакомился через общих знакомых. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

"Вину мужчина признал полностью. Стоит отметить, что в 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, и ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУ СК.