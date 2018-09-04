Роспотребнадзор проверит химзавод в Крыму после выброса

АРМЯНСК (Крым), 4 сен – РИА Новости. Очистные сооружения химического завода "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции") на севере Крыма будут подвержены ревизии, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова приехала с рабочим визитом в Крым и лично посетила Армянск.

"Будет проводиться ревизия всех очистных сооружений, которые есть на производстве, и разработка двух программ: минимум и максимум. Минимум – это то, что нужно сделать сейчас, чтобы снизить выбросы, и максимум – как выстроить производство, чтобы в принципе снизить поступления любых загрязняющих веществ через трубы этого завода", — сказала Попова на заседании оперативного штаба в Армянске.

По ее словам, команда московских специалистов уже приступила к работе на предприятии. "С тем, чтобы оценить те меры, которые предпринимают и в дальнейшем будут предприниматься, чтобы минимизировать все возможные риски для здоровья населения и решить все социальные вопросы, которые с этим будут связаны", — сказала Попова.

На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества в период 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида впервые зафиксировано 4 сентября. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода на две недели, а детей дошкольного и школьного возраста отправить в санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС нет, угроз для здоровья местных жителей, по заключению специалистов, также нет.

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