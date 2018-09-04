В Роспотребнадзоре рассказали о причине выброса на заводе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Высокая концентрация химических веществ образовалась в кислотонакопителе химического завода "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции"), ставшего причиной химических выбросов на севере Крыма, сообщила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Попова приехала с рабочим визитом в Крым и лично посетила Армянск.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что причиной испарения и выпадения осадков из кислотонакопителя является перепад ночных и дневных температур.

"В кислотонакопителе очень низкий уровень поверхности воды и высокая концентрация кислоты в самой оставшейся пленке уровня воды, что ведет к испарению различных химических веществ и действиям на атмосферный воздух", — сказала Попова журналистам.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора ведут плотный мониторинг состояния окружающей среды. Замеры проводятся четыре раза в сутки.

На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества в период 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида впервые зафиксировано 4 сентября. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода на две недели, а детей дошкольного и школьного возраста отправить в санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС нет, угроз для здоровья местных жителей, по заключению специалистов, также нет.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>