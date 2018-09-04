Под Саратовом вспыхнул лесной пожар

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лесной пожар площадью пять гектаров во вторник зафиксирован в Энгельсском районе Саратовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

По ее словам, сообщение о загорании лесной подстилки неподалеку от поселка Овражный Энгельсского района поступило в 12.50 мск.

"В настоящее время площадь пожара составляет пять гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают 42 человека и восемь единиц техники", — сказала собеседница агентства.

Причина пожара устанавливается, добавила она.