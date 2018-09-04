Аксенов пообещал расследовать причины загрязнения воздуха в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что будет проведено расследование причин загрязнения атмосферы на севере Крыма.

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида было зафиксировано 4 сентября в Армянске на севере Крыма. В предупредительных мерах была на две недели остановлена работа завода "Крымский титан". Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС в городе нет, жизни и здоровью населения ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.

"Я обещаю расследование по итогам данной ситуации. Прокуратура республики Крым совместно с Роспотребнадзором сейчас работают на заводе, завод принято решение остановить. Завод ("Крымский титан") принято решение остановить, уже три печи из восьми погашены", — сказал Аксенов каналу "Крым-24".

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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