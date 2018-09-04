В Иркутск на экспертизу направили тела пилотов, погибших при крушении Ми-8

ИРКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Тела погибших пилотов разбившегося в Иркутской области вертолета направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Иркутск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.

"Следствием проведен осмотр места крушения вертолета, изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей. Тела погибших трех членов экипажа направлены в областной центр для производства судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств авиакатастрофы.