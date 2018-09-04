В Сочи произошло ДТП с участием семи автомобилей

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости. Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в тоннеле на дублёре Курортного проспекта в Сочи, последствия аварии оперативно ликвидированы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным ГИБДД, ДТП произошло утром во вторник.

"В 7.45 мск вторника по причине несоблюдения безопасной дистанции в тоннеле на 7-м километре дублёра Курортного проспекта в Сочи произошло столкновение двух автомобилей. Практически сразу на этом же месте при начале торможения следом идущей машины произошла авария с участием ещё трёх авто. В третьей аварии было два участника", — сообщили в ГИБДД.

Как рассказали в инспекции, в ДТП никто не пострадал, ограничения движения не было, так как одна из полос тоннеля с односторонним движением была свободна, последствия аварии были быстро ликвидированы.