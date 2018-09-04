Улицы Армянска после выброса будут ежедневно поливать водой, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что улицы поселков и города Армянск на севере Крыма, где было отмечено превышение допустимой концентрации сернистого ангидрида, будут ежедневно поливать водой.

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида зафиксировано 4 сентября в городе Армянске на севере Крыма. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода "Крымский титан" на две недели. Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС в городе нет, жизни и здоровью населения ничего не угрожает, однако всех детей Армянска, где произошел выброс загрязняющего вещества в атмосферу, отправят отдыхать в санатории и лагеря Крыма.

"Будут сто процентов не содовым раствором, а водой обрабатываться территория города Армянска и близлежащих сел, которые попали на сегодняшний день под удар стихии, будем говорить так", — заявил Аксенов каналу "Крым-24".

Аксенов сказал, что обработка водой улиц городов и поселков будет проводиться ежедневно.

На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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