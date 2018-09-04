В Иркутске осудили торгующего "Боярышником" мужчину

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела о незаконной продаже спиртосодержащей настойки "Боярышник" в Иркутске Руслану Юсибову, он получил 2 года и 7 месяцев колонии и штраф в размере 200 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что с ноября по декабрь 2016 года Руслан Юсибов и Афиг Аббасов в Иркутске незаконно продавали "Боярышник", в состав которого входил метиловый спирт. Избежать негативных последствий удалось благодаря оперативному изъятию продукции.

"Приговором суда Юсибову назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, второй соучастник Аббасов находится в розыске, так как покинул территорию РФ еще до возбуждения уголовного дела. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

В декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. По данным регионального минздрава, от отравления в декабре 2016 года и январе 2017 года скончались 76 человек. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители суррогата.