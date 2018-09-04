В Обнинске умерла третья пострадавшая при обрушении балкона

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Третья пострадавшая при обрушении балкона общежития в Обнинске в Калужской области скончалась во вторник, сообщила РИА Новости представитель управления СК по региону.

Первого сентября в одном из общежитий Обнинска обрушилось металлическое ограждение балкона, на котором находились мужчина и две женщины. Мужчина скончался на месте. Женщины были госпитализированы, одна из них скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Сегодня в больнице скончалась третья пострадавшая", — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что люди упали с высоты четвертого этажа. По словам собеседницы, экспертиза определит, почему полученные травмы оказались смертельными.