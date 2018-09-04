На юго-западе Москвы нашли мумию умершей пять лет назад женщины

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела пожилой женщины на юго-западе Москвы, сообщила во вторник официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 3 сентября 2018 года в квартире одного из жилых домов на юго-западе Москвы мумифицированного тела хозяйки квартиры, 1946 года рождения. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предположительная давность наступления смерти — около пяти лет", — сказала она.

Как сообщила Иванова, следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 29 августа, в квартире на западе Москвы были обнаружены останки мужчины, которые, по предварительным данным, пролежали не менее 8 лет.