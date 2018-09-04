В Волгоградской области экс-руководителя колледжа осудили на 2,5 года

ВОЛГОГРАД, 4 сен – РИА Новости. Бывший заведующий отделением Камышинского политехнического техникума в Волгоградской области приговорен к 2,5 годам колонии за торговлю дипломами, сообщает во вторник прокуратура региона.

По данным следствия, 42-летний завотделением колледжа Алексей Бровцев в 2016 году предложил одному из студентов, которого могли отчислить из-за многочисленных пропусков занятий, получить диплом за вознаграждение. Как сообщает прокуратура Волгоградской области, после "приобретения" документа, студент образовательное учреждение больше не посещал.

В ходе следствия, по информации ведомства, выяснилось, что Бровцев в 2015 году предлагал "продать" диплом другому студенту, но сделать этого не получилось, так как учащийся не отдал ему денег. Заведующего отделением Камышинского политехнического колледжа обвинили по статьям "Покушение на мошенничество" и "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Свою вину, отмечает в релизе прокуратура, обвиняемый не признал.

"Камышинский городской суд… осудил Бровцева по совокупности преступлений к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение 2 лет 6 месяцев", — сообщает в релизе ведомство.

Приговор в законную силу не вступил.