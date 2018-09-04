У Заворотнюк украли драгоценности на миллион рублей, сообщил источник

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Неизвестный украл из сумки актрисы Анастасии Заворотнюк браслеты, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами, когда проник в ее трехэтажный дом в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что заявление в полицию подал супруг актрисы фигурист Петр Чернышев.

"По словам заявителя, неизвестный проник в дом, где из женской сумки, которая стояла на подоконнике в прихожей, похитил два браслета, серьги, кольцо (все из белого золота с бриллиантами) и 20 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся, ущерб составил почти один миллион рублей", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что все похищенные вещи принадлежали актрисе. Полицейские осмотрели место происшествия, опросила охранников и заявителя. Ведется розыск очевидцев произошедшего. Проводится проверка.

Анастасия Заворотнюк — актриса театра и кино, участвует в ТВ-проектах и снимается в телесериалах. В 2005 году получила телевизионную премию "Тэфи" за роль Виктории Прутковской в популярном сериале "Моя прекрасная няня".