Аксенов назвал причину химического выброса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Причиной испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции") является перепад ночных и дневных температур, никаких диверсий не было, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества в период 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида впервые зафиксировано 4 сентября. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода на две недели, а детей дошкольного и школьного возраста отправить в санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС нет, угроз для здоровья местных жителей, по заключению специалистов, также нет.

"Теперь о ситуации с кислотонакопителем, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. Площадь этого "озера" – 42 квадратных километра, объем – 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Никаких диверсий не было. Причина образования конденсата – в перепаде ночных и дневных температур. Концентрация превысила допустимые нормы только в ночное время", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова сейчас также находится в Армянске и разбирается в ситуации.

"Как уменьшить объем испарений и что дальше делать в данной ситуации, нам сообщат специалисты. Ждем их заключения. Задействованы все силы. Информация будет даваться по всем СМИ и по горячим линиям. Организовано круглосуточное дежурство", — отметил Аксенов.

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