В Москве женщина умерла во время операции в частной клинике

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти пациентки в частной медицинской клинике в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 3 сентября в одной из московских частных клиник по улице Усачева в городе Москве, в ходе операции 49-летняя женщина почувствовала себя плохо и несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, она скончалась.

"По данному факту… организована доследственная проверка", — сообщила Иванова.

Она добавила, что в рамках проверки будет дана оценка действиям руководства и сотрудников клиники.