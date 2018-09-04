Аксенов заявил об отсутствии угрозы здоровью жителей Армянска после выброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Угрозы здоровью жителей Армянска на севере Крыма, где произошел химический выброс, по заключению специалистов, нет, массовых обращений в больницы не зафиксировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.

На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества в период 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида впервые зафиксировано 4 сентября. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода на две недели, а детей дошкольного и школьного возраста отправить в санатории. Аксенов заявил, что оснований для введения режима ЧС нет.

"Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что, по заключению специалистов, угрозы здоровью людей нет. Есть эффект раздражения слизистой дыхательных путей и глаз, но он не связан с заболеваниями. Количество обращений в больницу не увеличилось в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов во вторник посетил Армянск, где пообщался с жителями города.

По его словам, в понедельник Роспотребнадзор во всех детских садах и школах брал пробы внутри помещений. Ни в одной школе или детском саду превышения допустимой концентрации не было.

"Повторюсь: решение о каникулах – это предупредительная мера, а не "эвакуация", как некоторые пытаются представить. Все будет согласовано с директорами детских садов и школ. Методические рекомендации для взрослых Роспотребнадзор разместит в СМИ, везде будут размещены памятки", — добавил Аксенов.

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