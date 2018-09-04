В Курске студента колледжа для слепых осудили за убийство соседа по комнате

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Суд приговорил к семи годам колонии студента музыкального колледжа для слепых в Курске, который зарезал своего соседа по комнате в общежитии за то, что тот мешал ему заниматься учебой и не давал выспаться, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с 2014 года 22-летний студент жил в одной комнате общежития Курского музыкального колледжа-интерната слепых с 23-летним однокурсником. Молодые люди — оба инвалиды первой группы по зрению — дружили, однако с конца февраля 2018 года между ними начались ссоры на бытовой почве. Как ранее сообщало следствие, фигурант дела стал жаловаться родителям, что его однокурсник мешает ему заниматься, шумит и не дает высыпаться.

"(Иван) Афанасов даже несколько раз угрожал однокурснику убийством. Днем 11 марта 2018 года между ними в комнате общежития в очередной раз возникла словесная ссора, в ходе которой осужденный схватил кухонный нож и нанес им три удара в область груди и брюшной полости оппоненту, после чего бросил нож и выбежал из комнаты", — говорится в сообщении.

Приехавшие медики констатировали смерть пострадавшего, а в отношении его соседа СК возбудил дело по статье "Убийство".

"Приговором суда Афанасову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — констатирует следствие.