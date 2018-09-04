В Пермском крае сотрудники Росгвардии спасли из заточения двух детей

ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости. Патрульные Росгвардии в Пермском крае вызволили из заточения двух голодных детей, которых родители оставили на несколько часов без присмотра в квартире, сообщается на сайте федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Инцидент произошел в городе Оса Пермского края. О том, что двое детей находятся в опасности, сотрудники Росгвардии узнали от соседей — жители сообщили в правоохранительные органы, что в доме на улице Степана Разина на пятом этаже открыто окно, а на краю подоконника сидит ребенок. Информацию передали наряду группы задержания вневедомственной охраны, находящемуся в тот момент на маршруте патрулирования.

Прибыв по адресу, сотрудники Росгвардии прапорщик Фидаиль Мукатанов и старший сержант Эльмарт Ибрагимов вместе с инспектором по делам несовершеннолетних вскрыли дверь квартиры. Внутри оказалось двое детей.

"Четырехлетняя девочка рассказала, что мама оставила ее с двухгодовалым братом одних дома, а сама ушла и отсутствовала уже несколько часов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в квартире был беспорядок — "на полу разбросаны вещи, макаронные изделия, крупа и мука, мальчик плакал и постоянно говорил, что хочет кушать".

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