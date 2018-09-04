В Смоленске задержали директора регионального филиала Россельхозбанка

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Директор смоленского филиала Россельхозбанка Андрей Карнейчик задержан, он подозревается в посредничестве при передаче взятки в крупном размере, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

"Задержан директор смоленского филиала Россельхозбанка Андрей Карнейчик. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Третьего сентября банкир получил 300 тысяч рублей под предлогом дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам АО "Россельхозбанк" за решение вопроса о пролонгации кредитной линии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.