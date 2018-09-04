Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу Павликовой из "Нового величия"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационную жалобу на арест участницы экстремистской организации "Новое величие" Анны Павликовой и отправил жалобу на новое рассмотрение в ином составе суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Дорогомиловского районного суда отменить, материал отправить на новое рассмотрение в ином составе суда", — огласил решение председательствующий судья президиума.

Шестнадцатого марта Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Анне Павликовой и Марии Дубовик меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сама Павликова в судебном заседании не участвовала. Суд решил заслушать дело в её отсутствие.

В жалобе адвокатов отмечалось, что предположения следствия о том, что Павликова может скрыться не нашли своего подтверждения, а в постановлении суда первой инстанции не содержится мотивов для избрания девушке столь суровой меры пресечения.

Прокурор попросил в удовлетворении жалобы отказать в связи с тем, что предмет её рассмотрения отсутствует — девушка уже была переведена под домашний арест.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.