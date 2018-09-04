В Сургуте проверяют информацию об избиении собаки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Полицейские из Сургута (ХМАО) проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой неизвестный мужчина бьет собаку во дворе жилого дома, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

Вечером в понедельник в ряде сообществ, посвященных Сургуту, в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы две видеозаписи. На первой из них мужчина, находясь во дворе жилого дома, бьет собаку кулаками по морде. На второй записи, как предполагается, он же, держа животное на поводке, несколько раз пытается ударить пса ногой.

"В УМВД России по городу Сургуту по факту публикации в социальной сети видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение с животным, проводится проверка. В настоящее время полицейские осуществляют весь необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника", — говорится в сообщении ведомства.

Местные пользователи социальных сетей предположили, что мужчина является хозяином данной собаки. Они также отметили, что после случившегося животное сорвалось с поводка и спряталось в строительных постройках недалеко от указанного двора.