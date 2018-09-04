В Петербурге завели дело после обнаружения тела на школьной площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об избиении до смерти мужчины, тело которого было обнаружено на школьной площадке, сообщил РИА Новости во вторник представитель ведомства.

Ранее интернет-газета "Фонтанка" сообщала, что 33-летний мужчина получил смертельную травму головы при конфликте с подростками в ходе распития спиртного во дворе 256-й школы на набережной канала Грибоедова.

"Там причина смерти не установлена, никто не задерживался. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), назначена экспертиза", — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос об обнаружения тела мужчины на площадке школы №256.

Собеседник агентства ответил отрицательно на вопрос о наличии подозреваемых по данному уголовному делу.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

В минувший четверг вечером Смольнинский районный суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних участников этих нападений. Одному из них предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, двоим другим — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ещё один ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 15-летний подросток был арестован в субботу за похищение ящика пива из магазина в районе Таврического сада.