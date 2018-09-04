В Самаре завели дело после гибели двух рабочих на авиазаводе

САМАРА, 4 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих самарского завода "Кузнецов", где произошла вспышка огня, сообщила пресс-служба СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что 31 августа в 12.14 при очистке резервуара объемом 100 кубометров с жидким кислородом на территории филиала завода, расположенном в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары произошло возгорание газовоздушной смеси, погибли два слесаря-ремонтника. По информации СУСК, рабочие производили очистку камеры азотом, были нарушены правила охраны труда. Пожара и разрушений не последовало.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек")", — говорится в сообщении.

ПАО "Кузнецов" — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.