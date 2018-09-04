"Вдова" Цапка перевела потерпевшим от банды 31 миллион рублей

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости. "Вдова" главаря кущевской банды Сергея Цапка Анжела-Мария Цапок перевела взыскиваемый с нее потерпевшими от действий группировки 31 миллион рублей на их счета, сообщил журналистам представитель потерпевших Максим Кошелев.

Ранее сообщалось, что судом в 2015 году в пользу семи потерпевших по уголовному делу принято решение о взыскании 250 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: 150 миллионов рублей за счёт имущества главаря банды Сергея Цапка и 100 миллионов рублей за счёт других участников банды (Быкова, Алексеева и Рябцева). До недавнего времени приставами было взыскано более 119 миллионов рублей за счёт средств матери главаря банды Надежды Цапок. Хотя она и не являлась должником по судебному акту, приставы смогли доказать, что деньги на её счетах фактически принадлежали Сергею Цапку.

Во вторник Октябрьский районный суд Краснодара должен был рассматривать заявление пристава о взыскании оставшегося 31 миллиона рублей в счёт долга Сергея Цапка в пользу потерпевших со счетов Анжелы-Марии Цапок, как до недавнего времени считалось, его супруги. На заседании представитель службы приставов должен был доказывать наличие фактических брачных отношений между Цапками. Но, как стало известно до судебного заседания, Анжела-Мария рассчиталась с потерпевшими добровольно.

"Анжела-Мария Цапок несколько дней назад перевела взыскиваемый с нее 31 миллион на счета потерпевших из гуманных соображений", — рассказал Кошелев.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.