Дело о взрыве в Дзержинске передали в главное следственное управление СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело об инциденте на заводе имени Свердлова в Дзержинске, в результате которого погибли пять человек, передано в главное следственное управление СК России, сообщили РИА Новости в следственном управлении ведомства по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Для опознания тел погибших назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Дело о ЧП на заводе в Дзержинске передано в третье следственное управление главного следственного управления СК РФ. Скорее всего, причиной такого решения стал широкий общественный резонанс после происшествия", — заявили в региональном следственном управлении.

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.