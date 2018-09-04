Жителя Кубани осудили пожизненно за убийство женщины и трех ее внуков

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде пожизненного заключения в колонии мужчине за убийство женщины и трёх её малолетних внуков в Краснодаре, вместе с ним за подстрекательство осуждена его мать, сообщают региональное СУСК и прокуратура Краснодарского края.

Как информируют ведомства, следствием и судом установлено, что 29-летний Денис Данилов со своей матерью Еленой Даниловой проживали в Краснодаре по соседству с убитыми. С самого начала у соседей возникали конфликты на почве многочисленных судебных разбирательств, сообщают СУСК и прокуратура. По их данным, Данилова на протяжении нескольких лет скрыто следила за соседями и снимала их на видео, настраивала против них сына.

Как сообщается, 28 июля 2016 года Данилов проник в жильё соседей, там он нанес множественные удары кинжалом и топором пенсионерке, а затем и трем ее внукам, от которых они скончались на месте. В это время его мать включила радио и помогала скрывать следы преступления, информируют ведомства.

Вечером 30 июля осужденный был задержан. При установлении причастности Даниловой к преступлению та предложила следователю взятку в 50 тысяч рублей, что было пресечено правоохранителями, говорится в релизе.

Отмечается, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Денису Данилову за совершенные им убийства, его матери — за подстрекательство и пособничество в их совершении, нарушение неприкосновенности частной жизни и дачу взятки.

"Приговором Краснодарского краевого суда Денису Данилову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его матери в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.