В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии строгого режима уроженца Ростовской области Максима Мартынова за подготовку теракта в одном из торговых центров города Новочеркасска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мартынову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — сказал председательствующий по делу.

Мартынов виновным себя признал полностью, дал показания по существу предъявленного обвинения.

По информации генпрокуратуры РФ в ЮФО, Мартынов вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали в 2017 году осуществить террористический акт в одном из торговых центров Ростовской области.

В рамках расследования уголовного дела правоохранителями изъяты три тротиловые шашки общей массой 580 грамм с электродетонатором, а также боевая ручная граната РГД-5. В отношении Мартынова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминировались приготовление к террористическому акту, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.