На Сахалине ожидают ураган и сильный дождь из-за тайфуна "Джеби"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби" принесет сильный дождь и ураган утром среды на Сахалин, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Росгидромета.

"Утром и днем среды на юге Сахалина ожидаются сильные осадки и южный ветер до 25-30 м/сек, порывами до ураганного 33-38 м/сек", — пояснили островные синоптики.

По информации регионального управления МЧС России, штормовое предупреждение объявлено на среду в 17 муниципальных образованиях Сахалина и Курил. "Джеби" обойдет стороной только Северо-Курильский район.

"В правительстве региона в среду состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники совещания определили возникающие в связи с прохождением циклона риски, а органам власти и организациям были поставлены соответствующие задачи. Обстановка, связанная с прохождением тропического циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", — сообщили в пресс-службе правительства.

В школах Южно-Сахалинска в среду занятия первой смены сокращены до 13:30, добавили в пресс-службе мэрии.