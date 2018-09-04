В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси

ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Самолет Bombardier Dash 8-Q300, выполнявший рейс по маршруту Якутск – Черский, вернулся в аэропорт вылета после того, как на борту не сработала сигнализация уборки створок шасси, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".

На борту самолета находились 31 пассажир и 3 члена экипажа.

"У воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300, выполнявшего рейс №401 по маршруту Якутск – Черский, не сработала сигнализация по уборке створок шасси", — прокомментировали в пресс-службе.

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11.32 часов по местному времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту города Якутска. Посадка прошла в штатном режиме.

Специальная комиссия устанавливает причины произошедшего.

"Информация о вылете пассажиров данного рейса в данное время уточняется, все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами будут оказаны. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобств", — добавили в АК "Якутия".