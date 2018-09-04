Авария в Железногорске оставила более 40 тысяч жителей без газа

БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Авария на газопроводе в Курской области оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов в городе Железногорске, сообщается в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

"Прекращено газоснабжение города Железногорск (около 43 000 абонентов, в том числе ПАО "Михайловский ГОК" и МУП "Гортеплосеть")", — сообщении говорится в сообщении.

По данным ведомства, разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск произошел во вторник 01.43 мск в населенном пункте Пасерково. Отмечается, что газопровод и газораспределительная станция обслуживаются Курским линейным производственным управлением магистральных газопроводов (филиал ООО "Газпром трансгаз Москва").

Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечает ведомство.