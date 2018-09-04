МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний сын директора театра имени Ленсовета Валерия Градковского погиб в ДТП под Санкт-Петербургом, об этом сообщает "РЕН-ТВ".

Авария произошла вечером 2 сентября в Ленинградской области на дороге, ведущей из Зеленогорска в Сестрорецк. По данным канала, квадроцикл, которым управлял несовершеннолетний сын Градковского, столкнулся с автомобилем KIA, после чего загорелся прямо на проезжей части.

На записи с видеорегистратора очевидца, опубликованной в "ВКонтакте", виден горящий квадроцикл, у которого взрываются колеса, а также другие автомобили, вставшие после ДТП на трассе.