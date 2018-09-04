В благовещенском театре неизвестные убили 12 котов-артистов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В шоу-театре "Котовасия" в Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов, об этом сообщает местный портал "АСН24".

По данным издания, утром 3 сентября работники театра обнаружили выломанную дверь в вольер, а 12 животных — мертвыми. Перед этим у сотрудников "Котовасии", как пишет "АСН24", произошел конфликт с местными подростками.

По словам работницы "Котовасии" Ольги Арсентьевой, кошки считались полноценными участниками коллектива, которых дрессировали с раннего возраста. В театре предполагают, что питомцев могла загрызть собака, которую запустили в вольер неизвестные.

Преступление, по данным портала, произошло ночью, свидетелей произошедшего на данный момент нет.

В полиции Благовещенска сообщили РИА Новости, что проверяют информацию о гибели котов. "По ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказала представитель МВД, уточнив, что на это уйдет от трех до семи суток.