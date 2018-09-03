В Туле мужчина пытался "отомстить" за дочь судье, прокурору и следователю

БРЯНСК, 3 сен – РИА Новости. Отец осужденной за наркосбыт жительницы Тулы решил отомстить судье, прокурору и следователю, пойдет под суд за приготовление к посягательству на их жизнь, сообщает СУ СК по региону.

"Перед судом предстанет 64-летний мужчина, обвиняемый в приготовлении к посягательству на жизнь судьи, прокурора, следователя в связи с рассмотрением дела в суде и производством предварительного расследования, совершенному из мести за законную деятельность указанных лиц", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статьям "приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" и "незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

СК сообщает, что дочь обвиняемого была в 2015 году приговорена к 11 годам исправительной колонии за три эпизода производства и сбыта наркотиков. Отец осужденной решил отомстить следователю, помощнику прокурора и судье и приобрел арбалет, пневматический пистолет, строительно-монтажные патроны группы "К" и другие средства, в которые внес конструктивные изменения для увеличения их поражающих свойств, рассказали следователи.

В интернете он узнал о месте проживания следователя, помощника прокурора и судьи и изучил, как попасть в закрытые помещения, узнал характеристики и возможности использования различных типов оружия, способы изготовления и применения взрывчатых веществ и самодельных устройств, сообщает следствие.

Вечером 25 июля 2017 года мужчина сложил в сумку все приобретенные орудия и средства, парик и две коробки с гримом и отправился в сторону своего гаража, но по пути его остановил участковый и в ходе личного досмотра в отделе полиции изъял все содержимое сумки, а мужчину арестовал, сообщает СК.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.