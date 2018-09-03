В МЧС предупредили о возможном росте числа природных пожаров в сентябре

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. МЧС не исключает роста числа природных пожаров в сентябре на территории восьми регионов в трех федеральных округах в сравнении со средними значениями за последние годы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства.

"В сентябре этого года, в соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", параметры пожарной обстановки (ландшафтные пожары) выше среднемноголетних значений ожидаются на территории Якутии, Башкирии, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на остальной территории страны пожарная обстановка прогнозируется на том же уровне, чем и в последние годы.