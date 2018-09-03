Источник рассказал об оружии, из которого застрелили полицейского в Москве

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудник полиции был убит на станции метро "Курская" в Москве, предположительно, из своего же табельного оружия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции". Подозреваемый задержан, его допрашивают. Следователи выясняют мотивы преступления.

"По предварительной информации, подозреваемый выхватил у сотрудника табельное оружие и произвел из него выстрел в голову, от которого полицейский скончался", — сказал источник.

На кадрах опубликованного СК РФ видео с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы.

Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает (впоследствии его задержали). В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.