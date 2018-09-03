Источник рассказал об оружии, из которого застрелили полицейского в Москве

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудник полиции был убит на станции метро "Курская" в Москве, предположительно, из своего же табельного оружия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, подозреваемый выхватил у сотрудника табельное оружие и произвел из него выстрел в голову, от которого полицейский скончался", — сказал источник.
На кадрах опубликованного СК РФ видео с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы.
Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает (впоследствии его задержали). В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.