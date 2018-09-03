В Воронеже коллекционера посадили на восемь лет за кражу орденов у ветерана

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии коллекционера, похитившего у родственников ветерана ВОВ ордена, имеющие особую ценность, сообщает в понедельник прокуратура области.

По данным прокуратуры, 43-летний Евгений Максимов увлекался фалеристикой с детства. В 2014 году, проходя по улицам Воронежа, он увидел стенд с фотографиями героев Великой Отечественной войны, и на пиджаке одного из героев он заметил шесть орденов "Красного знамени". Желая получить их к себе в коллекцию, мужчина нашел адрес, где проживал тот самый участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, кавалер шести орденов "Красного знамени".

"Представившись сотрудником издательства "Молодая Гвардия", Максимов сообщил родственникам ветерана, что пишет книгу о Героях Советского Союза, в связи с чем, попросил дать ему возможность ознакомиться с орденами и сфотографировать их. Используя данный предлог и злоупотребляя доверием семьи, Максимов, находясь в квартире последних, подменил две подлинные награды, представляющие особую культурную и историческую ценность, на современные копии", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина похитил два ордена "Красного знамени", общая рыночная стоимость которых составляла более одного миллиона рублей.

В отношении Максимова было возбуждено дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Центральный районный суд Воронежа назначил Максимову наказание по совокупности преступлений с учетом прежней судимости в виде восьми лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как отмечает прокуратура, в 2016 году Максимов осужден Тушинским районным судом Москвы за совершение аналогичных преступлений группой лиц по предварительного сговору.