В Омске осудили бывших полицейских за попытку служебного мошенничества

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к реальным срокам лишения свободы двух бывших сотрудников уголовного розыска, которые обещали отпустить под домашний арест подследственного за 1,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.
По данным следственного управления СК РФ по региону, в октябре 2016 года мужчины, используя свое служебное положение оперативных сотрудников полиции, вымогали 1,5 миллиона рублей у обвиняемого по уголовному делу о серии разбойных нападений, взамен обещая изменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, а потом и вовсе прекратить уголовное преследование, хотя не обладали такими полномочиями.
В прокуратуре добавили, что деньги фигуранты не получили, так как адвокат мужчины обратился в УФСБ России по Омской области, что послужило основанием для уголовного преследования бывших сотрудников полиции. В судебных прениях сторона обвинения предлагала назначить им наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей каждому.
После совершения преступления фигуранты уголовного дела были уволены из правоохранительных органов, вину в совершении преступления они не признали, добавили в прокуратуре. Приговор пока не вступил в силу.