В Омске осудили бывших полицейских за попытку служебного мошенничества

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к реальным срокам лишения свободы двух бывших сотрудников уголовного розыска, которые обещали отпустить под домашний арест подследственного за 1,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

"Суд назначил одному фигуранту уголовного дела наказание в виде двух лет 10 месяцев лишения свободы, другому – два года шесть месяцев лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил им дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей каждому. После оглашения приговора они были заключены под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по региону, в октябре 2016 года мужчины, используя свое служебное положение оперативных сотрудников полиции, вымогали 1,5 миллиона рублей у обвиняемого по уголовному делу о серии разбойных нападений, взамен обещая изменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, а потом и вовсе прекратить уголовное преследование, хотя не обладали такими полномочиями.

В прокуратуре добавили, что деньги фигуранты не получили, так как адвокат мужчины обратился в УФСБ России по Омской области, что послужило основанием для уголовного преследования бывших сотрудников полиции. В судебных прениях сторона обвинения предлагала назначить им наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей каждому.

После совершения преступления фигуранты уголовного дела были уволены из правоохранительных органов, вину в совершении преступления они не признали, добавили в прокуратуре. Приговор пока не вступил в силу.